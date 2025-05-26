Google Wear OS 6 представлена: новый дизайн и выше автономность

На конференции Google I/O 2025 компания представила предварительную версию Wear OS 6 — масштабное обновление операционной системы для умных часов, в котором сочетаются новый визуальный стиль, улучшенная автономность и расширенные возможности для разработчиков. Система основана на Android 16 и предлагает обновлённый интерфейс, построенный вокруг философии Material 3 Expressive. Пользовательский опыт стал более плавным за счёт новых анимаций, адаптивной цветовой темы и переходов, синхронизированных с циферблатом. Все элементы интерфейса теперь автоматически подстраиваются под визуальный стиль, выбранный владельцем устройства.

Существенно переработана структура плиток: вместо прежнего подхода теперь можно использовать три более информативные слот-плитки, а сами элементы управления получили увеличенные размеры, став удобнее при взаимодействии на компактных круглых экранах. Обновлён и режим Always-On Display — теперь переход к нему стал заметно мягче и визуально последовательнее.

Google заявляет, что переход с Wear OS 5 на Wear OS 6 обеспечивает до 10% прироста в энергоэффективности, а в систему также интегрированы функции, представленные в версии 5.1 — в их числе поддержка Credential Manager и расширенные медиаконтроллеры. Для разработчиков открыта эмуляторная сборка в Android Studio, позволяющая протестировать свои приложения в новой среде. Компания также обновила рекомендации по дизайну, предложила свежие шаблоны для Figma и новые версии библиотек Wear Compose Material 3 и ProtoLayout Material 3 — они упрощают интеграцию динамических интерфейсов и автоматическое масштабирование под системный шрифт.

Wear OS 6 представляется значительным шагом вперёд для платформы носимых устройств Google. Система становится не только визуально современной, но и технологически более зрелой, предлагая разработчикам инструменты для создания гибкого, адаптивного и энергосберегающего опыта на часах. Полноценный релиз ожидается осенью.