Google Wear OS 6 представлена: новий дизайн та вище автономність

На конференції Google I/O 2025 компанія представила попередню версію Wear OS 6 — масштабне оновлення операційної системи для розумного годинника, в якому поєднуються новий візуальний стиль, покращена автономність та розширені можливості для розробників. Система заснована на Android 16 та пропонує оновлений інтерфейс, побудований навколо філософії Material 3 Expressive. Досвід користувача став більш плавним за рахунок нових анімацій, адаптивної колірної теми і переходів, синхронізованих з циферблатом. Всі елементи інтерфейсу автоматично підлаштовуються під візуальний стиль, обраний власником пристрою.

Істотно перероблена структура плиток: замість колишнього підходу тепер можна використовувати три більш інформативні слот-плитки, а самі елементи управління отримали збільшені розміри, ставши зручнішими при взаємодії на компактних круглих екранах. Оновлений і режим Always-On Display – тепер перехід до нього став помітно м’якшим і візуально послідовнішим.

Google заявляє, що перехід з Wear OS 5 на Wear OS 6 забезпечує до 10% приросту в енергоефективності, а в систему також інтегровані функції, представлені у версії 5.1 – у тому числі підтримка Credential Manager та розширені медіаконтролери. Для розробників відкрито емуляторне складання в Android Studio, що дозволяє протестувати свої програми в новому середовищі. Компанія також оновила рекомендації щодо дизайну, запропонувала свіжі шаблони для Figma та нові версії бібліотек Wear Compose Material 3 та ProtoLayout Material 3 – вони спрощують інтеграцію динамічних інтерфейсів та автоматичне масштабування під системний шрифт.

Wear OS 6 є значним кроком вперед для платформи пристроїв Google. Система стає не лише візуально сучасною, а й технологічно зрілішою, пропонуючи розробникам інструменти для створення гнучкого, адаптивного та енергозберігаючого досвіду на годиннику. Повноцінний реліз очікується восени.