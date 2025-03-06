Google выделит приложения в Play-маркет у которых есть виджеты06.03.25
Google объявила в своем блоге для разработчиков об изменениях в магазине Google Play для устройств Android, которые помогут лучше находить приложения, включающие виджеты.
Изменения включают в себя новый фильтр поиска для виджетов, значки виджетов на страницах с подробной информацией о приложении, а также специально подобранную редакционную страницу, посвященную виджетам. Менеджер продукта Йинка Тайво-Питерс отметила, что одной из проблем при разработке виджетов была их обнаруженность и понимание пользователями. Новый фильтр поиска облегчит пользователям поиск приложений с виджетами, а значок виджетов будет выделять эти предложения, побуждая пользователей исследовать и использовать эту возможность.
Обновленные инструменты обнаружения виджетов появятся в ближайшее время. Эти изменения направлены на то, чтобы сделать виджеты более доступными и полезными для пользователей, а также оправдать усилия, необходимые для их создания и поддержки.
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Google объявила в своем блоге для разработчиков об изменениях в магазине Google Play для устройств Android, которые помогут лучше находить приложения, включающие виджеты.
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