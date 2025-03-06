Google виділить програми в Play-маркет, у яких є віджети06.03.25
Google оголосила у своєму блозі для розробників про зміни в магазині Google Play для пристроїв Android, які допоможуть краще знаходити програми, що включають віджети.
Зміни включають новий фільтр пошуку для віджетів, значки віджетів на сторінках з детальною інформацією про програму, а також спеціально підібрану редакційну сторінку, присвячену віджетам. Менеджер продукту Йінка Тайво-Пітерс зазначила, що однією з проблем при розробці віджетів була їхня виявленість та розуміння користувачами. Новий фільтр пошуку полегшить користувачам пошук програм з віджетами, а значок віджетів виділятиме ці пропозиції, спонукаючи користувачів досліджувати та використовувати цю можливість.
Оновлені інструменти виявлення віджетів з’являться найближчим часом. Ці зміни спрямовані на те, щоб зробити віджети доступнішими та кориснішими для користувачів, а також виправдати зусилля, необхідні для їх створення та підтримки.
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