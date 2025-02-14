Google проведет конференцию разработчиков I/O 20 мая 2025 года14.02.25
Google объявила, что ежегодная конференция для разработчиков I/O состоится 20-21 мая 2025 года. Мероприятие пройдет традиционно в амфитеатре Shoreline в Маунтин-Вью, недалеко от штаб-квартиры компании.
Первый день конференции начнет с доклада генеральный директор компании Сундар Пичаи. Компания представит новые наработки в сфере искусственного интеллекта и не только.
Прошедшая конференция была насыщена новостями о Gemini. Сейчас, когда конкуренция между Google, OpenAI, Antrhropic и теперь уже и DeepSeek только возросла, следует ожидать новых громких анонсов в области искусственного интеллекта.
В этом году у Google также есть жесткая конкуренция в виде конференции Microsoft Build, которая состоится 19-22 мая в Сиэтле.
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