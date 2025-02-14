Google проведе конференцію розробників I/O 20 травня 2025 року

Google оголосила, що щорічна конференція для розробників I/O відбудеться 20-21 травня 2025 року. Захід пройде традиційно в амфітеатрі Shoreline у ​​Маунтін-В’ю, недалеко від штаб-квартири компанії.

Перший день конференції розпочне з доповіді генеральний директор компанії Сундар Пічаї. Компанія представить нові напрацювання у сфері штучного інтелекту і не лише.

Конференція була насичена новинами про Gemini. Зараз, коли конкуренція між Google, OpenAI, Antrhropic і тепер уже і DeepSeek тільки зросла, слід очікувати нових гучних анонсів у сфері штучного інтелекту.

Цього року Google також має жорстку конкуренцію у вигляді конференції Microsoft Build, яка відбудеться 19-22 травня в Сіетлі.