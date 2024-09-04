Google Play Store теперь позволяет обновлять и устанавливать одновременно три приложения

Google Play Store внедряет новую функцию, которая позволяет пользователям Android устанавливать или обновлять до трех программ или игр одновременно. Ранее была возможность обновлять только одну программу за раз, но начиная с апреля Google разрешил одновременно обновлять две программы, а теперь расширяет это количество до трех.

При наличии более трех обновлений, Play Store начнет загрузку и установку трех из них одновременно, а остальные останутся в очереди. Это нововведение значительно экономит время пользователей, ускоряя процесс обновления и установки приложений.

Хотя официального объявления об этой функции еще не было, некоторые пользователи в Индии уже заметили ее наличие. Функция является частью серверного обновления, поэтому наличие последней версии Play Store не гарантирует доступ к новой возможности сразу.

Google обновила приложение Pixel Thermometer для смартфонов Pixel 8 Pro и Pixel 9 Pro. Изначально датчик температуры на задней панели Pixel 8 Pro был предназначен исключительно для измерения температуры объектов. Однако после получения разрешения от FDA, он стал пригоден для измерения температуры тела человека.

В Pixel 9 Pro аппаратные изменения не были внесены, но Google переработала интерфейс приложения, чтобы сделать его более удобным в использовании. В обновленной версии приложения появился раздел «Рутинные измерения», где можно выбрать тип материала для измерения температуры. Если нужный материал отсутствует в списке, его можно добавить вручную.

Также был переработан интерфейс измерения температуры: теперь задняя камера используется для отображения объекта, чью температуру необходимо измерить, при этом предлагаются рекомендации по оптимальному расстоянию для достижения высокой точности.

Несмотря на то, что обновленный интерфейс заявлен как часть последней версии приложения, некоторые пользователи сообщили, что после установки обновления у них сохранился старый интерфейс. Возможно, Google временно сделала новый интерфейс эксклюзивным для Pixel 9 Pro, прежде чем открыть доступ к нему для пользователей Pixel 8 Pro.