Google Play Store тепер дозволяє оновлювати та встановлювати одночасно три програми

Google Play Store впроваджує нову функцію, яка дозволяє користувачам Android встановлювати або оновлювати до трьох програм або ігор одночасно. Раніше була можливість оновлювати лише одну програму за раз, але з квітня Google дозволив одночасно оновлювати дві програми, а тепер розширює цю кількість до трьох.

За наявності більше трьох оновлень Play Store почне завантаження та встановлення трьох з них одночасно, а решта залишаться в черзі. Це нововведення значно заощаджує час користувачів, прискорюючи процес оновлення та встановлення програм.

Хоча офіційного оголошення про цю функцію ще не було, деякі користувачі Індії вже помітили її наявність. Функція є частиною серверного оновлення, тому наявність останньої версії Play Store не гарантує доступу до нової можливості одразу.

Google оновила додаток Pixel Thermometer для смартфонів Pixel 8 Pro та Pixel 9 Pro. Спочатку датчик температури на задній панелі Pixel 8 Pro був призначений винятково для вимірювання температури об’єктів. Однак після отримання дозволу від FDA він став придатним для вимірювання температури тіла людини.

У Pixel 9 Pro апаратні зміни не були внесені, але Google переробила інтерфейс програми, щоб зробити його зручнішим у використанні. У оновленій версії програми з’явився розділ «Рутинні вимірювання», де можна вибрати тип матеріалу для вимірювання температури. Якщо потрібний матеріал у списку відсутній, його можна додати вручну.

Також був перероблений інтерфейс вимірювання температури: тепер задня камера використовується для відображення об’єкта, чию температуру необхідно виміряти, при цьому пропонуються рекомендації щодо оптимальної відстані для досягнення високої точності.

Незважаючи на те, що оновлений інтерфейс заявлено як частину останньої версії програми, деякі користувачі повідомили, що після встановлення оновлення у них зберігся старий інтерфейс. Можливо, Google тимчасово зробила новий інтерфейс ексклюзивним для Pixel 9 Pro, перш ніж відкрити доступ для користувачів Pixel 8 Pro.