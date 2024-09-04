02.09.24

Тест ноутбука Acer Predator Helios Neo 14 (PHN14-51-97UA): компактне домінування

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Acer Predator Helios Neo 14 (PHN14-51-97UA)

Невеликі габарити та гарне оснащення, включаючи дискретну відеокарту. Все це має ноутбук Acer Predator Helios Neo 14. Чим ще він цікавий?