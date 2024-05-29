Google Play Store позволит удалять программы со всех устройств дистанционно29.05.24
Google Play Store вводит новую функцию, которая позволяет пользователям удалять приложения со всех подключенных устройств. Ранее эта возможность отсутствовала, хотя установка программ на различные устройства через Play Store была доступна.
Tipster AssembleDebug сообщил Android Authority об этой нововведении. Хотя функцию заметили еще в прошлом году, она была скрыта за некоторыми флажками, и теперь Google постепенно вводит ее в действие.
Чтобы воспользоваться новой функцией, пользователи должны открыть Google Play Store, выбрать «Управлять программами и устройством», перейти на вкладку «Управление», выбрать устройство и затем выбрать приложения для удаления. Эта опция уже доступна и является частью последних изменений в Google Play Store.
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