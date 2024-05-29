Google Play Store дозволить дистанційно видаляти застосунки з усіх пристроїв

Google Play Store вводить нову функцію, яка дозволяє користувачам видаляти програми з усіх підключених пристроїв. Раніше ця можливість була відсутня, хоча установка програм на різні пристрої через Play Store була доступна.

Tipster AssembleDebug повідомив Android Authority про це нововведення. Хоча функцію помітили ще торік, вона була прихована за деякими прапорцями і тепер Google поступово вводить її в дію.

Щоб скористатися новою функцією, користувачі повинні відкрити Google Play Store, вибрати “Керувати програмами та пристроєм”, перейти на вкладку “Керування”, вибрати пристрій та вибрати програми для видалення. Ця опція вже доступна і є частиною останніх змін Google Play Store.