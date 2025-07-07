Google открыла доступ к ИИ-видеогенератору Veo 3 в Украине

Компания Google сделала свою новейшую модель генерации видео — Veo 3 — доступной в Украине. Теперь пользователи с подпиской Google AI Pro могут создавать видеоконтент на основе текстовых описаний через веб-версию или приложение Gemini.

Veo 3 представляет собой продвинутый инструмент, способный генерировать видео в HD-качестве с синхронной звуковой дорожкой. По словам разработчиков, система подходит для самых разных сценариев — от коротких видеороликов до рекламных и развлекательных форматов. Создание контента занимает всего несколько минут.

Для предотвращения возможных злоупотреблений Google внедрила несколько уровней защиты. Каждое видео, созданное с помощью Veo 3, содержит видимый водяной знак, а также невидимую метку с использованием технологии SynthID. Последняя позволяет определить происхождение видео, даже если оно было изменено или перекодировано.

Сейчас система определения подлинности — SynthID Detector — проходит тестирование в ограниченном режиме, но в будущем ее планируют сделать доступной для более широкой аудитории.

В Google подчеркивают, что стремятся к прозрачности и считают важным, чтобы пользователи могли отличать контент, созданный с помощью ИИ.

Как получить доступ

Veo 3 доступна через подписку Google AI Pro. Последние обновления уже доступны в приложении Gemini и на веб-платформе. Пользователю остается только выбрать сценарий и ввести текстовую подсказку.