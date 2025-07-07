Google открыла доступ к ИИ-видеогенератору Veo 3 в Украине07.07.25
Компания Google сделала свою новейшую модель генерации видео — Veo 3 — доступной в Украине. Теперь пользователи с подпиской Google AI Pro могут создавать видеоконтент на основе текстовых описаний через веб-версию или приложение Gemini.
Veo 3 представляет собой продвинутый инструмент, способный генерировать видео в HD-качестве с синхронной звуковой дорожкой. По словам разработчиков, система подходит для самых разных сценариев — от коротких видеороликов до рекламных и развлекательных форматов. Создание контента занимает всего несколько минут.
Для предотвращения возможных злоупотреблений Google внедрила несколько уровней защиты. Каждое видео, созданное с помощью Veo 3, содержит видимый водяной знак, а также невидимую метку с использованием технологии SynthID. Последняя позволяет определить происхождение видео, даже если оно было изменено или перекодировано.
Сейчас система определения подлинности — SynthID Detector — проходит тестирование в ограниченном режиме, но в будущем ее планируют сделать доступной для более широкой аудитории.
В Google подчеркивают, что стремятся к прозрачности и считают важным, чтобы пользователи могли отличать контент, созданный с помощью ИИ.
Как получить доступ
Veo 3 доступна через подписку Google AI Pro. Последние обновления уже доступны в приложении Gemini и на веб-платформе. Пользователю остается только выбрать сценарий и ввести текстовую подсказку.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Oppo Pad SE: планшет на долгий день
Новый планшет Oppo Pad SE отличается качественным экраном и большим аккумулятором. Он удобен как при домашнем использовании так и в путешествиях. Расскажем подробнее
Oppo Pad SE: планшет на долгий день
Ugreen Uno: павер-банк, эмодзи и магнитная беспроводная зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт с улыбкой
Ajax IndoorCam – профессиональное видеонаблюдение для каждого
Logitech G522 Lightspeed – наушники для больших свершений
Oppo Enco Buds3 Pro – беспроводные наушники-долгожители
GTA VI — чего ждать и что уже известно о самой нашумевшей игре
Ajax DoorBell: действительно умный и защищенный видеозвонок
Samsung Galaxy A36 и Galaxy A56 — доступные флагманские технологии
Обзор коврика с беспроводной зарядкой Logitech G Powerplay 2
Обзор микрофона Ugreen CM769: студийный звук недорого
Обзор ноутбука Acer Predator Helios Neo 16: золотая середина
Обзор Oppo Reno13 Pro: есть за что хвалить
Обзор клавиатуры Logitech G PRO X TKL RAPID: тонкие настройки
Обзор смартфона Poco X7 Pro: потенциал
Google открыла доступ к ИИ-видеогенератору Veo 3 в Украине Google искусственный интеллект
Модель Veo 3 доступна через подписку Google AI Pro. Последние обновления уже доступны в приложении Gemini и на веб-платформе
Продажи консоли Nintendo Switch 2 уже превысили пять миллионов устройств Nintendo консоль слухи статистика
Согласно слухам, появившейся на официальном сайте для инвесторов Nintendo, с 5 по 30 июня 2025 года по всему миру было реализовано более 5 миллионов устройств
Google открыла доступ к ИИ-видеогенератору Veo 3 в Украине
Смартфон Oppo Find X8 Ultra стал новым чемпионом DxOMark
Состоялся первый футбольный матч между роботами
CD-плеер ClearFrame с Bluetooth и USB-C стоит $200
Valve выпустила новый оверлей для Steam в Windows с показателем FPS
Изображения в PNG теперь будут поддерживать HDR и анимацию
Nothing Phone (3) стал первым флагманом компании
Vivo Watch 5 имеют ИИ-тренер, поддержку eSIM и автономность 14 дней
Insta360 Mic Air — беспроводной микрофон весом менее 8 г