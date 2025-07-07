Google відкрила доступ до ШІ-відеогенератора Veo 3 в Україні07.07.25
Компанія Google зробила свою новітню модель генерації відео – Veo 3 – доступною в Україні. Тепер користувачі з підпискою Google AI Pro можуть створювати відеоконтент на основі текстових описів через веб-версію або програму Gemini.
Veo 3 є просунутим інструментом, здатним генерувати відео в HD-якості із синхронною звуковою доріжкою. За словами розробників, система підходить для різних сценаріїв — від коротких відеороликів до рекламних і розважальних форматів. Створення контенту займає лише кілька хвилин.
Для запобігання можливим зловживанням Google запровадила кілька рівнів захисту. Кожне відео, створене за допомогою Veo 3, містить видимий водяний знак і невидиму мітку з використанням технології SynthID. Остання дозволяє визначити походження відео, навіть якщо воно було змінено або перекодовано.
Зараз система визначення справжності – SynthID Detector – проходить тестування в обмеженому режимі, але в майбутньому її планують зробити доступною для більш широкої аудиторії.
У Google підкреслюють, що прагнуть прозорості і вважають важливим, щоб користувачі могли відрізняти контент, створений за допомогою ІІ.
Як отримати доступ
Veo 3 доступна через передплату Google AI Pro. Останні оновлення вже доступні у програмі Gemini та на веб-платформі. Користувачеві залишається лише вибрати сценарій та ввести текстову підказку.
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