Google отключит сервис коротких ссылок goo.gl28.07.25
Сервис сокращённых ссылок goo.gl прекратит работу 25 августа 2025 года. С этого дня все такие ссылки станут недействительными, а при попытке перейти по ним пользователи будут видеть стандартную ошибку 404 / Not Found.
О своих намерениях отключить старый сервис Google впервые сообщила ещё в июле 2024 года. В течение последнего года компания отображала промежуточную страницу с предупреждением о предстоящем отключении. А при переходе непосредственно на сайт goo.gl пользователи перенаправлялись на страницу поддержки с объяснением причин такого шага.
Изначально Google URL Shortener был выведен из активной поддержки ещё в 2019 году, однако ранее созданные ссылки продолжали работать. Лишь в 2024-м Google объявила, что через год сервис будет полностью отключён — поскольку более 99% таких ссылок уже не используются.
Компания объясняет своё решение изменениями в способах доступа к онлайн-контенту, а также появлением множества новых популярных платформ для сокращения URL-адресов.
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