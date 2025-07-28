Google отключит сервис коротких ссылок goo.gl

Сервис сокращённых ссылок goo.gl прекратит работу 25 августа 2025 года. С этого дня все такие ссылки станут недействительными, а при попытке перейти по ним пользователи будут видеть стандартную ошибку 404 / Not Found.

О своих намерениях отключить старый сервис Google впервые сообщила ещё в июле 2024 года. В течение последнего года компания отображала промежуточную страницу с предупреждением о предстоящем отключении. А при переходе непосредственно на сайт goo.gl пользователи перенаправлялись на страницу поддержки с объяснением причин такого шага.

Изначально Google URL Shortener был выведен из активной поддержки ещё в 2019 году, однако ранее созданные ссылки продолжали работать. Лишь в 2024-м Google объявила, что через год сервис будет полностью отключён — поскольку более 99% таких ссылок уже не используются.

Компания объясняет своё решение изменениями в способах доступа к онлайн-контенту, а также появлением множества новых популярных платформ для сокращения URL-адресов.