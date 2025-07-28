28.07.25
Комплект клавіатури та миші Logitech MK250: класика по-новому
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Logitech MK250

Набір клавіатури та мишки Logitech MK250 має стати черговим бестселером компанії у класі доступних комбо-комплектів. Розберемося чому