Google відключить сервіс коротких посилань goo.gl28.07.25
Сервіс скорочених посилань goo.gl припинить роботу 25 серпня 2025 року. З цього дня всі такі посилання стануть недійсними, а при спробі перейти по них користувачі бачитимуть стандартну помилку 404/Not Found.
Про свої наміри відключити старий сервіс Google уперше повідомила ще у липні 2024 року. Протягом останнього року компанія відображала проміжну сторінку з попередженням про відключення. При переході безпосередньо на сайт goo.gl користувачі перенаправлялися на сторінку підтримки з поясненням причин такого кроку.
Спочатку Google URL Shortener було виведено з активної підтримки ще у 2019 році, проте раніше створені посилання продовжували працювати. Лише 2024-го Google оголосила, що через рік сервіс буде повністю відключено — оскільки понад 99% таких посилань уже не використовуються.
Компанія пояснює своє рішення змінами в способах доступу до онлайн-контенту, а також появою багатьох нових популярних платформ для скорочення URL-адрес.
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