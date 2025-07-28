Google відключить сервіс коротких посилань goo.gl

Сервіс скорочених посилань goo.gl припинить роботу 25 серпня 2025 року. З цього дня всі такі посилання стануть недійсними, а при спробі перейти по них користувачі бачитимуть стандартну помилку 404/Not Found.

Про свої наміри відключити старий сервіс Google уперше повідомила ще у липні 2024 року. Протягом останнього року компанія відображала проміжну сторінку з попередженням про відключення. При переході безпосередньо на сайт goo.gl користувачі перенаправлялися на сторінку підтримки з поясненням причин такого кроку.

Спочатку Google URL Shortener було виведено з активної підтримки ще у 2019 році, проте раніше створені посилання продовжували працювати. Лише 2024-го Google оголосила, що через рік сервіс буде повністю відключено — оскільки понад 99% таких посилань уже не використовуються.

Компанія пояснює своє рішення змінами в способах доступу до онлайн-контенту, а також появою багатьох нових популярних платформ для скорочення URL-адрес.