Google назвала самые популярные виды мошенничества в интернете20.11.24
С ростом интернет-активности масштабы и сложность мошенничества в сети продолжают увеличиваться. По данным, около 80% украинцев сталкиваются с различными видами онлайн-мошенничества ежегодно. Команда Google Trust & Safety выделила пять наиболее распространенных схем, активно используемых злоумышленниками.
Фальшивые кампании с использованием образов известных людей
Мошенники создают поддельные образы знаменитостей с помощью технологий искусственного интеллекта, применяя их для продвижения фейковых акций, розыгрышей, либо вредоносного ПО. Такие подделки особенно популярны для привлечения внимания пользователей через социальные сети и рекламные платформы.
Схемы инвестиций в криптовалюту
Мошенничество в криптовалютной сфере продолжает набирать популярность. Пользователям предлагают невероятно выгодные условия инвестирования, часто подкрепляя их фальшивыми отзывами «известных» лиц. Цель подобных схем — выманить у жертв средства под видом легитимных сделок.
Клонирование сайтов и приложений
Создание поддельных копий банковских сайтов или приложений — еще одна распространенная тактика. Жертвам предлагают перейти на поддельные ресурсы либо загрузить вредоносные программы, что позволяет злоумышленникам похищать личные данные и доступ к банковским счетам.
Сокрытие контента (cloaking)
Эта техника предполагает маскировку реального содержимого страницы. Для модераторов Google мошенники показывают «безопасный» контент, а для пользователей — фейковые страницы, часто имитирующие известные бренды. Такие сайты могут убеждать в наличии вирусов на устройстве, предлагая связаться с фальшивой техподдержкой.
Эксплуатация крупных событий
Мошенники используют актуальные события, такие как выборы, спортивные соревнования или кризисные ситуации, чтобы создать убедительные кампании. С помощью искусственного интеллекта они оперативно адаптируют свои схемы, рекламируя поддельные товары и услуги.
Google активно развивает инструменты для борьбы с мошенничеством. Среди новых решений — функция Scam Detection, которая анализирует шаблоны разговора в режиме реального времени и предупреждает пользователей о возможной угрозе. Также компания тестирует функцию Shielded Email для Gmail, которая усилит защиту от мошеннических сообщений.
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