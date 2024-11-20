Google назвала найпопулярніші види шахрайства в інтернеті20.11.24
Зі зростанням інтернет-активності масштаби та складність шахрайства в мережі продовжують збільшуватися. За даними, близько 80% українців стикаються з різними видами онлайн-шахрайства щороку. Команда Google Trust & Safety виділила п’ять найпоширеніших схем, які активно використовуються зловмисниками.
Фальшиві кампанії з використанням образів відомих людей
Шахраї створюють підроблені образи знаменитостей за допомогою технологій штучного інтелекту, застосовуючи їх для просування фейкових акцій, розіграшів або шкідливого ПЗ. Такі підробки особливо популярні для привернення уваги користувачів через соціальні мережі та рекламні платформи.
Схеми інвестицій у криптовалюту
Шахрайство у криптовалютній сфері продовжує набирати популярності. Користувачам пропонують неймовірно вигідні умови інвестування, часто підкріплюючи їх фальшивими відгуками “відомих” осіб. Мета подібних схем – виманити у жертв кошти під виглядом легітимних угод.
Клонування сайтів та програм
Створення підроблених копій банківських сайтів чи додатків – ще одна поширена тактика. Жертвам пропонують перейти на підроблені ресурси або завантажити шкідливі програми, що дозволяє зловмисникам викрадати особисті дані та доступ до банківських рахунків.
Приховування контенту (cloaking)
Ця техніка передбачає маскування реального вмісту сторінки. Для модераторів Google шахраї показують “безпечний” контент, а для користувачів фейкові сторінки, що часто імітують відомі бренди. Такі сайти можуть переконувати наявність вірусів на пристрої, пропонуючи зв’язатися з фальшивою техпідтримкою.
Експлуатація великих подій
Шахраї використовують актуальні події, такі як вибори, спортивні змагання чи кризові ситуації, щоб створити переконливі кампанії. За допомогою штучного інтелекту вони оперативно адаптують свої схеми, рекламуючи підроблені товари та послуги.
Google активно розвиває інструменти боротьби з шахрайством. Серед нових рішень – функція Scam Detection, яка аналізує шаблони розмови в режимі реального часу та попереджає користувачів про можливу загрозу. Також компанія тестує функцію Shielded Email для Gmail, яка посилить захист від шахрайських повідомлень.
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