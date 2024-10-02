Google начнет бороться с фейковыми отзывами на картах02.10.24
Google Maps вводит новые меры для борьбы с фейковыми отзывами, теперь пользователи будут предупреждаться о заведениях, которые публикуют недостоверные отзывы. В рамках этих изменений бизнес-профили, нарушающие политику, столкнутся с серьезными санкциями, такими как удаление отзывов, блокировка рейтингов, а также полное ограничение возможности публиковать новые отзывы.
Ранее такие ограничения были введены в Великобритании, но сейчас они будут распространяться на глобальном уровне. Согласно политике Google, все отзывы должны отражать реальный опыт посетителей. Фальшивые отзывы, спонсируемые скидками или другими поощрениями, будут удаляться.
Вопрос того, как Google точно будет определять фейковые отзывы, остается открытым, но ожидается, что это будет основываться на анализе данных и пользовательской активности. Такой шаг может стать сдерживающим фактором для компаний, склонных к искусственному завышению своих рейтингов, и повысит доверие пользователей к бизнес-профилям.
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Google начнет бороться с фейковыми отзывами на картахGoogle обновление
Google Maps вводит новые меры для борьбы с фейковыми отзывами, теперь пользователи будут предупреждаться о заведениях, которые публикуют недостоверные отзывы
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