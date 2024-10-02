Google почне боротися з фейковими відгуками на картах

Google Maps вводить нові заходи для боротьби з фейковими відгуками, тепер користувачі попереджатимуть про заклади, які публікують недостовірні відгуки. У рамках цих змін бізнес-профілі, які порушують політику, зіткнуться з серйозними санкціями, такими як видалення відгуків, блокування рейтингів, а також повне обмеження можливості публікувати нові відгуки.

Раніше такі обмеження були введені у Великій Британії, але зараз вони поширюватимуться на глобальному рівні. Відповідно до політики Google, усі відгуки мають відображати реальний досвід відвідувачів. Фальшиві відгуки, які спонсоруються знижками або іншими заохоченнями, будуть видалятися.

Питання того, як Google точно буде визначати фейкові відгуки, залишається відкритим, але очікується, що це буде ґрунтуватися на аналізі даних та активності користувача. Такий крок може стати стримуючим фактором для компаній, схильних до штучного завищення своїх рейтингів, та підвищить довіру користувачів до бізнес-профілів.