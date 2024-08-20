Google Meet позволит включать несколько видеоэффектов одновременно20.08.24
Google Meet получил значительные обновления, включающие новый интерфейс и расширенные функции. После недавней презентации Made by Google компания анонсировала существенные изменения в своем сервисе видеозвонков. Обновленная версия программы имеет переработанный макет.
В обновленном интерфейсе теперь появилась возможность одновременного использования нескольких видеоэффектов, включая фоны и фильтры.
Новая функция «режим на ходу» позволяет переключать звонки исключительно на аудио, что особенно удобно во время путешествий. Кроме того, пользователи могут быстро открывать окно чата для обмена ссылками и использовать новые реакции эмодзи в групповых звонках. Google Meet также поддерживает функцию обмена экраном и переключение между устройствами без прерывания звонков.
Эти обновления включают доступ к живым субтитрам на более чем 70 языках. По информации компании, новые функции будут постепенно вводиться в течение ближайших нескольких месяцев.
До этого Google анонсировала запуск фильтров для ретуширования лиц в своем веб-приложении Google Meet. Эти фильтры, прежде доступные только на мобильных устройствах, теперь могут быть применены пользователями во время видеоконференций на компьютерах.
Пользователи могут выбирать между двумя различными фильтрами: «тонкий» и «сглаживающий». Первый добавляет светлый оттенок коже, осветляет под глазами и разглаживает морщины, в то время как второй делает эти эффекты менее заметными.
По словам представителей Google, новшество предназначено для незначительной коррекции внешности без радикальных изменений. Пользователи могут активировать функцию ретуширования, выбрав «Применить визуальные эффекты» в настройках Google Meet. Однако доступ к этой функции будет ограничен и доступен только для платной версии в некоторых планах, таких как Business Standard, Enterprise Essentials, Education Plus и другие. Подписчики Google One и Google Workspace Individual также смогут пользоваться функцией ретуширования.
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