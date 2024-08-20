Google Meet дозволить вмикати кілька відеоефектів одночасно

Google Meet отримав значні оновлення, що включають новий інтерфейс та розширені функції. Після нещодавньої презентації Made by Google компанія анонсувала суттєві зміни у своєму сервісі відеодзвінків. Оновлена ​​версія програми має перероблений макет.

В оновленому інтерфейсі тепер з’явилася можливість одночасного використання кількох відеоефектів, включаючи фони та фільтри.

Нова функція “режим на ходу” дозволяє перемикати дзвінки виключно на аудіо, що особливо зручно під час подорожей. Крім того, користувачі можуть швидко відкривати вікно чату для обміну посиланнями та використовувати нові реакції емодзі у групових дзвінках. Google Meet також підтримує функцію обміну екраном та перемикання між пристроями без переривання дзвінків.

Ці оновлення включають доступ до живих субтитрів більш ніж 70 мовами. За інформацією компанії, нові функції поступово вводитимуться протягом найближчих кількох місяців.

До цього Google анонсувала запуск фільтрів для ретушування осіб у своєму веб-додатку Google Meet. Ці фільтри, доступні лише на мобільних пристроях, тепер можуть бути застосовані користувачами під час відеоконференцій на комп’ютерах.

Користувачі можуть вибирати між двома різними фільтрами: тонкий і згладжуючий. Перший додає світлий відтінок шкіри, освітлює під очима і розгладжує зморшки, тоді як другий робить ці ефекти менш помітними.

За словами представників Google, нововведення призначене для незначної корекції зовнішності без радикальних змін. Користувачі можуть активувати функцію ретушування, вибравши «Застосувати візуальні ефекти» в налаштуваннях Google Meet. Однак доступ до цієї функції буде обмежений і доступний лише для платної версії в деяких планах, таких як Business Standard, Enterprise Essentials, Education Plus та інші. Передплатники Google One та Google Workspace Individual також можуть користуватися функцією ретушування.