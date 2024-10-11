Google Meet начнет автоматически переводить речь в текст и создавать заметки

Google анонсировал новые функции для пользователей Google Workspace, которые значительно упрощают работу с видеовстречами в Google Meet. Основные нововведения включают:

Автоматическое транскрибирование встреч, что позволит создавать текстовые отчеты без необходимости вручную записывать заметки. Автоматическая запись видеовстреч, которая обеспечит сохранение видео для последующего просмотра. Создание заметок с помощью Gemini AI, что позволяет автоматически генерировать важные моменты и действия по ходу встречи.

Эти функции будут полезны для пользователей, которым важно фиксировать обсуждения и хранить записи встреч для дальнейшего анализа или отчетности. Настройки можно регулировать по своему усмотрению: включать или отключать в зависимости от потребностей, а также заботиться о конфиденциальности. Каждый участник сможет отказаться от использования этих инструментов, если пожелает сохранить свою информацию в приватности.

Новые возможности начнут появляться в ближайшие дни для пользователей Google Workspace, что сделает встречи более продуктивными и удобными.

Google обновила дизайн своего приложения, сделав его более удобным и интуитивно понятным для пользователей. Ранее под панелью поиска располагались пять ярлыков с обширными текстовыми описаниями. Ярлыки использовались для различных функций, таких как поиск фото, перевод текста, решение домашних заданий, определение песен и покупка по снимкам экрана. Новый дизайн упростил их, заменив на меньшие иконки с цветными фонами, что делает интерфейс более лаконичным и понятным.

Теперь значки четко передают свои функции, и большинство из них открывает Google Lens, за исключением функции Sound Search. Обновленный интерфейс позволяет видеть все четыре основные иконки одновременно, а прокрутка необходима только для новых снимков экрана. Карточки «ваше пространство» также были реорганизованы и теперь удобнее расположены внизу экрана.

Этот новый дизайн уже доступен на устройствах с iOS и появился в бета-версии приложения Google (версия 15.34) на Android.