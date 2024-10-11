Google Meet почне автоматично перекладати мову в текст і створювати нотатки11.10.24
Google анонсував нові функції для користувачів Google Workspace, які спрощують роботу з відеозустрічами в Google Meet. Основні нововведення включають:
- Автоматичне транскрибування зустрічей, що дозволить створювати текстові звіти без необхідності вручну записувати нотатки.
- Автоматичний запис відеозустріч, який забезпечить збереження відео для подальшого перегляду.
- Створення нотаток за допомогою Gemini AI, що дозволяє автоматично генерувати важливі моменти та дії в ході зустрічі.
Ці функції будуть корисні для користувачів, яким важливо фіксувати обговорення та зберігати записи зустрічей для подальшого аналізу чи звітності. Налаштування можна регулювати на свій розсуд: вмикати або вимикати залежно від потреб, а також піклуватися про конфіденційність. Кожен учасник зможе відмовитись від використання цих інструментів, якщо забажає зберегти свою інформацію в приватності.
Нові можливості почнуть з’являтися найближчими днями для користувачів Google Workspace, що зробить зустрічі більш продуктивними та зручними.
Google оновила дизайн своєї програми , зробивши його більш зручним та інтуїтивно зрозумілим для користувачів. Раніше під панеллю пошуку розташовувалися п’ять ярликів із великими текстовими описами. Ярлики використовувалися для різних функцій, таких як пошук фото, переклад тексту, вирішення домашніх завдань, визначення пісень та придбання знімків екрану. Новий дизайн спростив їх, замінивши на менші іконки з кольоровими фонами, що робить інтерфейс лаконічнішим і зрозумілішим.
Тепер значки чітко передають свої функції, і більшість із них відкриває Google Lens, за винятком функції Sound Search. Оновлений інтерфейс дозволяє бачити всі чотири основні іконки одночасно, а прокручування необхідне тільки для нових знімків екрану. Картки «Ваш простір» також були реорганізовані і тепер зручніше розташовані внизу екрана.
Цей новий дизайн вже доступний на пристроях з iOS і з’явився в бета-версії Google (версія 15.34) на Android.
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Нові можливості почнуть з’являтися найближчими днями для користувачів Google Workspace, що зробить зустрічі більш продуктивними та зручними.
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