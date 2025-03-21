Google купила израильскую компанию Wiz, лидера в вопросах облачной кибербезопасности21.03.25
Корпорация Google официально объявила о крупнейшей сделке в своей истории, инвестировав $32 млрд в израильскую компанию Wiz, специализирующуюся на облачной кибербезопасности.
Wiz является мировым лидером в сфере защиты облачных данных и предоставляет свои услуги таким технологическим гигантам, как Microsoft и Amazon. В результате сделки компания станет частью подразделения Google Cloud, но продолжит сотрудничество с другими клиентами.
Теперь сделку должна проверить Федеральная торговая комиссия США (FTC) на соответствие антимонопольным требованиям. Google подтвердила, что продукты Wiz останутся доступны на облачных платформах конкурентов, включая Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure и Oracle Cloud.
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Google купила израильскую компанию Wiz, лидера в вопросах облачной кибербезопасности Google безопасность бизнес
Google официально объявила о крупнейшей сделке в своей истории, инвестировав $32 млрд в израильскую компанию Wiz, специализирующуюся на облачной кибербезопасности.
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Google купила израильскую компанию Wiz, лидера в вопросах облачной кибербезопасности
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