Google купила ізраїльську компанію Wiz, лідера з питань хмарної кібербезпеки

Корпорація Google офіційно оголосила про найбільшу угоду у своїй історії, інвестувавши $32 млрд в ізраїльську компанію Wiz, що спеціалізується на хмарній кібербезпеці.

Wiz є світовим лідером у сфері захисту хмарних даних та надає свої послуги таким технологічним гігантам, як Microsoft та Amazon. В результаті операції компанія стане частиною підрозділу Google Cloud, але продовжить співпрацю з іншими клієнтами.

Тепер угоду має перевірити Федеральна торгова комісія США (FTC) щодо відповідності антимонопольним вимогам. Google підтвердила, що продукти Wiz залишаться доступними на хмарних платформах конкурентів, включаючи Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure та Oracle Cloud.