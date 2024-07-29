Google добавила Play Store искусственный интеллект для управления пользователями29.07.24
Google объявила о значительных обновлениях для Play Store, включающих функции искусственного интеллекта (ИИ). Новые возможности позволят пользователям Android находить и сравнивать приложения более эффективно. ИИ будет анализировать и отображать обзоры приложений, выделяя ключевые моменты, а также помогать пользователям сравнивать приложения в схожих категориях. Это позволит пользователям быстрее находить подходящие программы и оценивать их на основе отзывов других пользователей.
Кроме того, Google внедряет курируемые пространства под названием «Коллекции», где пользователи смогут находить приложения на основе своих интересов. Эти коллекции будут создаваться с учетом предпочтений пользователя, предлагая персонализированный контент.
Функция «Персонализация в Play» позволит пользователям настраивать доступ к данным приложений. Это означает, что пользователи Андроид смогут контролировать, какие данные собираются и используются для персонализации контента и рекомендаций.
В области игр Google также добавляет возможность многократного выбора фильтров интересов для поиска новых игр. Пользователи Google Play Games на ПК смогут играть в несколько игр одновременно в разных окнах, аналогично функции разделённого экрана на смартфоне. Это нововведение улучшит игровой опыт и предоставит больше гибкости для геймеров.
Программа вознаграждений Play Points также получает обновления. В частности, для золотых, платиновых и бриллиантовых участников вводятся еженедельные суперпризы. Эти участники смогут выиграть устройства Pixel, продукцию Razer и другое оборудование. Обновления в программе Play Points делают её более привлекательной и стимулируют активное участие пользователей.
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