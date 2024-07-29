Google додала Play Store штучний інтелект для керування застосунками

Google оголосила про значні оновлення для Play Store, що включають функції штучного інтелекту (ІІ). Нові можливості дозволять користувачам Android знаходити та порівнювати програми більш ефективно. ШІ буде аналізувати та відображати огляди програм, виділяючи ключові моменти, а також допомагати користувачам порівнювати програми у подібних категоріях. Це дозволить користувачам швидше знаходити відповідні програми та оцінювати їх на основі відгуків інших користувачів.

Крім того, Google впроваджує простори, що куруються, під назвою “Колекції”, де користувачі зможуть знаходити програми на основі своїх інтересів. Ці колекції будуть створюватися з урахуванням переваг користувача, пропонуючи персональний контент.

Функція “Персоналізація в Play” дозволить користувачам налаштовувати доступ до цих програм. Це означає, що користувачі Андроїд зможуть контролювати, які дані збираються та використовуються для персоналізації контенту та рекомендацій.

В області ігор Google також додає можливість багаторазового вибору інтересів фільтрів для пошуку нових ігор. Користувачі Google Play Games на ПК зможуть грати в кілька ігор одночасно у різних вікнах, аналогічно функції розділеного екрана на смартфоні. Це нововведення покращить ігровий досвід та надасть більше гнучкості для геймерів.

Програма винагород Play Points також отримує оновлення. Зокрема, для золотих, платинових та діамантових учасників запроваджуються щотижневі суперпризи. Ці учасники зможуть виграти пристрої Pixel, продукцію Razer та інше обладнання. Оновлення у програмі Play Points роблять її більш привабливою та стимулюють активну участь користувачів.