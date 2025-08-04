Google Chrome будет показывать отзывы про магазины составленные ИИ

Браузер Google Chrome вскоре получит новую функцию на базе искусственного интеллекта, которая будет автоматически генерировать сводные отзывы о магазинах в интернете. Об этом сообщается в официальном блоге компанії.

Цель нововведения — повысить безопасность и удобство онлайн-шопинга. ИИ-алгоритмы будут анализировать дані з Google Shopping и других популярных торговых площадок, чтобы показывать общую оценку по пятибалльной шкале, а также ключевые моменты, на которые указывают покупатели.

Новая функция станет доступна только в США и пока — исключительно в веб-версии Chrome. Когда она появится на мобильных устройствах или в других странах, Google не сообщает. У пользователей с активированной функцией рядом с адресной строкой появится новая иконка.

В сводке можно будет увидеть информацию о качестве обслуживания, скорости доставки, ценах, условиях возврата и других параметрах. Это должно помочь быстрее оценивать надёжность магазина до совершения покупки.

Кроме того, Google анонсировала обновление встроенного менеджера паролей в Chrome — браузер получит возможность автоматически менять слабые или скомпрометированные пароли. Об этом сообщается в рамках конференции Google I/O.

На данный момент Chrome уже уведомляет пользователей о ненадёжных паролях, однако их смена остаётся делом самого пользователя. Нововведение призвано упростить процесс: если браузер обнаружит уязвимый пароль, он предложит его заменить, сгенерирует надёжный вариант и самостоятельно обновит его на поддерживаемом сайте.