Google Chrome показуватиме відгуки про магазини згенеровані ШІ

Браузер Google Chrome незабаром отримає нову функцію на базі штучного інтелекту, яка автоматично генеруватиме зведені відгуки про магазини в інтернеті. Про це повідомляється в офіційному блозі компанії.

Мета нововведення – підвищити безпеку та зручність онлайн-шопінгу. ШІ-алгоритми аналізуватимуть дані з Google Shopping та інших популярних торгових майданчиків, щоб показувати загальну оцінку за п’ятибальною шкалою, а також ключові моменти, на які вказують покупці.

Нова функція буде доступна тільки в США і поки що – виключно у веб-версії Chrome. Коли вона з’явиться на мобільних пристроях або інших країнах, Google не повідомляє. У користувачів з активованою функцією поряд з адресним рядком з’явиться нова іконка.

У зведенні можна буде побачити інформацію про якість обслуговування, швидкість доставки, ціни, умови повернення та інші параметри. Це має допомогти швидше оцінювати надійність магазину до покупки.

Крім того, Google анонсувала оновлення вбудованого менеджера паролів у Chrome – браузер отримає можливість автоматично змінювати слабкі чи скомпрометовані паролі. Про це повідомляється у рамках конференції Google I/O.

На даний момент Chrome вже повідомляє користувачів про ненадійні паролі, однак їх зміна залишається справою самого користувача. Нововведення покликане спростити процес: якщо браузер виявить вразливий пароль, він запропонує його замінити, згенерує надійний варіант і самостійно оновить його на сайті, що підтримується.