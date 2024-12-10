Google будет позволит приложениям проверять безопасность Android-устройств10.12.24
Google обновила Play Integrity API, добавив возможность проверки актуальности обновлений безопасности на устройствах Android. Теперь разработчики могут ограничивать доступ к приложениям или их функциям на устройствах, которые не получали обновлений безопасности более года. Это особенно важно для приложений, работающих с чувствительной информацией, таких как банковские и финансовые сервисы.
- Проверка обновлений безопасности: API предоставляет разработчикам информацию о последнем обновлении безопасности устройства.
- Гибкость для разработчиков: Возможность использовать эти данные для ограничения доступа к определённым функциям, если устройство не соответствует установленным требованиям.
- Цель изменений: Усиление защиты приложений и пользователей от возможных угроз, связанных с устаревшим или небезопасным ПО.
Что нового
- Повышение безопасности: Защита операций в приложениях, работающих с конфиденциальными данными.
- Ограничения для старых устройств: Пользователи устройств, которые не получают регулярные обновления (например, старых моделей или редких брендов), могут столкнуться с ограничениями.
- Влияние на модифицированные устройства: Разблокированные загрузчики или рутированные устройства также могут быть исключены из работы с некоторыми приложениями.
Обновлённый Play Integrity API уже доступен, а полное внедрение функциональности планируется к маю 2025 года. Google не требует обязательного использования этой функции, но разработчики могут внедрять её по своему усмотрению.
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