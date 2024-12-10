Google буде дозволити програмам перевіряти безпеку Android-пристроїв

Google оновила Play Integrity API, додавши можливість перевірити актуальність оновлень безпеки на пристроях Android. Тепер розробники можуть обмежувати доступ до програм або їх функцій на пристроях, які не отримували оновлень безпеки більше, ніж рік. Це особливо важливо для додатків, що працюють із чутливою інформацією, таких як банківські та фінансові сервіси.

Перевірка оновлень безпеки: API надає розробникам інформацію про останнє оновлення безпеки пристрою.

Гнучкість для розробників: Можливість використання цих даних для обмеження доступу до певних функцій, якщо пристрій не відповідає встановленим вимогам.

Мета змін: Посилення захисту програм та користувачів від можливих загроз, пов’язаних із застарілим або небезпечним програмним забезпеченням.

Що нового

Підвищення безпеки: Захист операцій у програмах, що працюють з конфіденційними даними.

Обмеження для старих пристроїв: Користувачі пристроїв, які не отримують регулярні оновлення (наприклад, старі моделі або рідкісні бренди), можуть зіткнутися з обмеженнями.

Вплив на модифіковані пристрої: Розблоковані завантажувачі або рутовані пристрої також можуть бути виключені з деяких програм.

Оновлений Play Integrity API вже доступний, а повне використання функціональності планується до травня 2025 року. Google не вимагає обов’язкового використання цієї функції, але розробники можуть впроваджувати її на власний розсуд.