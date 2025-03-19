Google Assistant уходит на покой. Вместо него будет ИИ Gemini, кроме старых смартфонов19.03.25
Google официально объявила о завершении поддержки Google Assistant, который был представлен в 2016 году.
Это решение связано с переходом на новый искусственный интеллект Gemini, обладающий улучшенным пониманием языка и более развитыми логическими возможностями. Google отмечает, что пользователи ожидают от голосового помощника большей персонализации и расширенного функционала, а Gemini уже доказал свою эффективность, будучи доступным в 200 странах на 40 языках.
В ближайшие месяцы компания начнет массовый перевод устройств на новый ассистент, а к концу года Google Assistant перестанет работать на большинстве мобильных устройств и исчезнет из магазинов приложений. Однако пользователи устройств с 2 ГБ оперативной памяти и Android 10 или более поздней версии смогут продолжать его использовать.
Gemini также будет интегрирован в планшеты, автомобили, умные часы и домашние устройства. Google обещает, что переход будет плавным, а новый ассистент сохранит ключевые функции предшественника.
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Google Assistant уходит на покой. Вместо него будет ИИ Gemini, кроме старых смартфонов Google голосовой ассистент искусственный интеллект
Google официально объявила о завершении поддержки Google Assistant, который был представлен в 2016 году.
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