Google Assistant йде на відпочинок. Замість нього буде ШІ Gemini, окрім старих смартфонів

Google офіційно оголосила про завершення підтримки Google Assistant, представленого в 2016 році.

Це рішення пов’язане з переходом на новий штучний інтелект Gemini, що володіє покращеним розумінням мови та більш розвиненими логічними можливостями. Google зазначає, що користувачі очікують від голосового помічника більшої персоналізації та розширеного функціоналу, а ШІ Gemini вже довів свою ефективність, будучи доступним у 200 країнах 40 мовами.

Найближчими місяцями компанія почне масове переведення пристроїв на новий асистент, а до кінця року Google Assistant перестане працювати на більшості мобільних пристроїв і зникне з магазинів додатків. Однак, користувачі пристроїв з 2 ГБ оперативної пам’яті та Android 10 або пізнішої версії зможуть продовжувати його використовувати.

Gemini також буде інтегрований в планшети, автомобілі, розумні годинники та домашні пристрої. Google обіцяє, що перехід буде плавним, а новий помічник збереже ключові функції попередника.