Google Assistant йде на відпочинок. Замість нього буде ШІ Gemini, окрім старих смартфонів19.03.25
Google офіційно оголосила про завершення підтримки Google Assistant, представленого в 2016 році.
Це рішення пов’язане з переходом на новий штучний інтелект Gemini, що володіє покращеним розумінням мови та більш розвиненими логічними можливостями. Google зазначає, що користувачі очікують від голосового помічника більшої персоналізації та розширеного функціоналу, а ШІ Gemini вже довів свою ефективність, будучи доступним у 200 країнах 40 мовами.
Найближчими місяцями компанія почне масове переведення пристроїв на новий асистент, а до кінця року Google Assistant перестане працювати на більшості мобільних пристроїв і зникне з магазинів додатків. Однак, користувачі пристроїв з 2 ГБ оперативної пам’яті та Android 10 або пізнішої версії зможуть продовжувати його використовувати.
Gemini також буде інтегрований в планшети, автомобілі, розумні годинники та домашні пристрої. Google обіцяє, що перехід буде плавним, а новий помічник збереже ключові функції попередника.
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Google Assistant йде на відпочинок. Замість нього буде ШІ Gemini, окрім старих смартфонів Google голосовий помічник штучний інтелект
Google офіційно оголосила про завершення підтримки Google Assistant, представленого в 2016 році.
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