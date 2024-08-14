Google AdSense в россии отключают. Монетизации YouTube и сайтов в рф не будет14.08.24
На россии продолжается масштабное технологическое импортозамещение, которое иногда принимает принудительный характер. Недавно российские власти приняли решение заблокировать YouTube на территории страны. Google приняла решение заблокировать доступ к своему сервису контекстной рекламы AdSense для пользователей из россии.
Согласно сообщениям, российские пользователи AdSense начали массово получать уведомления от администрации сервиса о том, что их аккаунты будут деактивированы. Это решение касается всех аккаунтов AdSense, в которых указана россия как страна пребывания. После деактивации такие аккаунты не смогут получать доход от монетизации на YouTube и других платформах, связанных с AdSense.
Для российских владельцев аккаунтов AdSense это означает, что они больше не смогут зарабатывать на размещении рекламы через этот сервис. Хотя они смогут получить выплаты за средства, заработанные в течение июля, дальнейшие доходы начисляться не будут. Изменить страну в настройках AdSense невозможно, что делает ситуацию для российских пользователей безвыходной.
Весной этого года материнская компания Google, Alphabet, объявила исторический рекорд доходов в первом квартале 2024 года, заработав $80,5 миллиарда. Так что если вы отметили увеличение количества рекламы в видео YouTube и более навязчивые баннеры контекстной рекламы Google на сайтах – вам не показалось.
Главными источниками дохода были сегменты поиска, YouTube и облачных услуг, отличившиеся значительным ростом в этот период. Прибыль от рекламы на YouTube выросла на 21%, достигнув $8,09 миллиарда, тогда как доходы от облачных услуг Google превысили $9,57 миллиарда.
А еще капитализация Alphabet впервые превысила $2 трлн по итогам торгов. До нее порог в $2 трлн преодолели всего четыре компании: Apple, Microsoft, Saudi Aramco и NVIDIA. Рост котировок Alphabet стал самым большим однодневным скачком с июля 2015 года.
Акции Alphabet поднялись на 14% после публикации отчета, что свидетельствует о доверии рынка к высокой траектории роста компании. Корпорация также объявила о своих планах выплатить дивиденды в размере 20 центов на акцию и потратит $70 миллиардов на выкуп собственных акций.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Сравнение камер Samsung Galaxy S23 Ultra и S24 Ultra. Невозможно лучше?
Нам представилась возможность сравнить камеры двух новых смартфонов Samsung Galaxy Ultra. В этом материале расскажем о различиях модулей Galaxy S23 Ultra и S24 Ultra и посмотрим, как они снимают фото и видео
Павербанки Baseus на 20 000 мАч: снова на острие
Тест ноутбука Acer Nitro V 15 ANV15-51-512A: народные игры
Обзор кармана для NVMe SSD Ugreen M2 CM642: скорость и защита
Топ TWS наушников первой половины 2024 года
ТОП зарядных станций в Украине. Какую выбрать и купить?
Обзор смартфона Oppo Reno12 Pro: возможности
Обзор наушников Ugreen HiTune Max5c: Зачем Япония?
Не только Samsung Flip: 6 альтернатив смартфонов-раскладушек от Motorola, ZTE, Tecno, Oppo, Vivo и Huawei
Тест игрового ноутбука Acer Nitro 16 AN16-41-R86T: свежий
Обзор наушников Oppo Enco x3i: мечта детства
Андроид Авто и Карплей — самозагнанные в угол?
Google AdSense в россии отключают. Монетизации YouTube и сайтов в рф не будетGoogle YouTube бизнес блокировка интернет реклама
На россии продолжается масштабное технологическое импортозамещение, которое иногда принимает принудительный характер. Недавно российские власти приняли решение заблокировать YouTube на территории страны
Купить Xiaomi Smart Band 9 в Европе можно будет с 16 августа за 40 евроXiaomi фитнес-трекер
Xiaomi Smart Band 9 сохранил дизайн своего предшественника Xiaomi Smart Band 8. Он оснащен аналогичным 1.62-дюймовым AMOLED-дисплеем и Bluetooth 5.4, GPS и NFC