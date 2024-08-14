Google AdSense в россии отключают. Монетизации YouTube и сайтов в рф не будет

На россии продолжается масштабное технологическое импортозамещение, которое иногда принимает принудительный характер. Недавно российские власти приняли решение заблокировать YouTube на территории страны. Google приняла решение заблокировать доступ к своему сервису контекстной рекламы AdSense для пользователей из россии.

Согласно сообщениям, российские пользователи AdSense начали массово получать уведомления от администрации сервиса о том, что их аккаунты будут деактивированы. Это решение касается всех аккаунтов AdSense, в которых указана россия как страна пребывания. После деактивации такие аккаунты не смогут получать доход от монетизации на YouTube и других платформах, связанных с AdSense.

Для российских владельцев аккаунтов AdSense это означает, что они больше не смогут зарабатывать на размещении рекламы через этот сервис. Хотя они смогут получить выплаты за средства, заработанные в течение июля, дальнейшие доходы начисляться не будут. Изменить страну в настройках AdSense невозможно, что делает ситуацию для российских пользователей безвыходной.

Весной этого года материнская компания Google, Alphabet, объявила исторический рекорд доходов в первом квартале 2024 года, заработав $80,5 миллиарда. Так что если вы отметили увеличение количества рекламы в видео YouTube и более навязчивые баннеры контекстной рекламы Google на сайтах – вам не показалось.

Главными источниками дохода были сегменты поиска, YouTube и облачных услуг, отличившиеся значительным ростом в этот период. Прибыль от рекламы на YouTube выросла на 21%, достигнув $8,09 миллиарда, тогда как доходы от облачных услуг Google превысили $9,57 миллиарда.

А еще капитализация Alphabet впервые превысила $2 трлн по итогам торгов. До нее порог в $2 трлн преодолели всего четыре компании: Apple, Microsoft, Saudi Aramco и NVIDIA. Рост котировок Alphabet стал самым большим однодневным скачком с июля 2015 года.

Акции Alphabet поднялись на 14% после публикации отчета, что свидетельствует о доверии рынка к высокой траектории роста компании. Корпорация также объявила о своих планах выплатить дивиденды в размере 20 центов на акцию и потратит $70 миллиардов на выкуп собственных акций.