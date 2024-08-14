Google AdSense на росії відключають. Монетизації YouTube та сайтів на росії не буде

На Росії продовжується масштабне технологічне імпортозаміщення, яке іноді набуває примусового характеру. Нещодавно російська влада прийняла рішення заблокувати YouTube на території країни. Google вирішила заблокувати доступ до свого сервісу контекстної реклами AdSense для користувачів з Росії.

Згідно з повідомленнями, російські користувачі AdSense почали масово отримувати повідомлення від адміністрації сервісу про те, що їх облікові записи будуть деактивовані. Це рішення стосується всіх облікових записів AdSense, в яких вказано Росію як країну перебування. Після деактивації такі облікові записи не зможуть отримувати дохід від монетизації на YouTube та інших платформах, пов’язаних з AdSense.

Для російських власників облікових записів AdSense це означає, що вони більше не зможуть заробляти на розміщенні реклами через цей сервіс. Хоча вони зможуть отримати виплати за кошти, зароблені протягом липня, подальші доходи не нараховуватимуться. Змінити країну в налаштуваннях AdSense неможливо, що робить ситуацію для російських користувачів безвихідною.

Весною цього року материнська компанія Google, Alphabet, оголосила про історичний рекорд доходів у першому кварталі 2024 року, заробивши $80,5 мільярда. Так що якщо ви відзначили збільшення кількості реклами у відео YouTube та нав’язливіші банери контекстної реклами Google на сайтах — вам не здалося.

Головними джерелами доходу були сегменти пошуку, YouTube та хмарних послуг, які відзначилися значним зростанням у цей період. Прибуток від реклами на YouTube виріс на 21%, досягнувши $8,09 мільярда, тоді як доходи від хмарних послуг Google перевищили $9,57 мільярда.

А ще капіталізація Alphabet уперше перевищила $2 трлн за підсумками торгів. До неї поріг у $2 трлн подолали лише чотири компанії: Apple, Microsoft, Saudi Aramco та NVIDIA. Зростання котирувань Alphabet стало найбільшим одноденним стрибком з липня 2015 року.

Акции Alphabet поднялись на 14% после публикации отчета, что свидетельствует о доверии рынка к высокой траектории роста компании. Корпорация также объявила о своих планах выплатить дивиденды в размере 20 центов на акцию и потратить $70 миллиардов на выкуп собственных акций.