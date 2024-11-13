Goodram выпустила SSD-накопитель IRDM PRO GEN 5 с графеновым радиатором

Польская компания Wilk Elektronik анонсировала твердотельный накопитель GoodRAM IRDM PRO GEN 5, который поддерживает интерфейс PCIe 5.0 и оснащён инновационной системой охлаждения. SSD рассчитан на профессиональных пользователей и геймеров, требующих высокой производительности и стабильности при выполнении ресурсоемких задач.

IRDM PRO GEN 5 обеспечивает скорость чтения до 12 000 МБ/с, что значительно ускоряет загрузку игр, обработку видео высокой чёткости и работу с большими базами данных. Устройство оснащено технологией охлаждения Graphreeze с использованием графеновой пластины вместо традиционного алюминиевого радиатора, что позволяет рассеивать тепло в 20 раз эффективнее.

Контроллер Phison E26 с буфером DRAM обеспечивает надежность и поддержку коррекции ошибок ECC. Уровень TBW (Total Bytes Written) достигает 3000 ТБ, что подчеркивает долговечность накопителя. GoodRAM IRDM PRO GEN 5 выпускается с объемом 1 ТБ, 2 ТБ и 4 ТБ и сопровождается пятилетней гарантией.