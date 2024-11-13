Goodram выпустила SSD-накопитель IRDM PRO GEN 5 с графеновым радиатором13.11.24
Польская компания Wilk Elektronik анонсировала твердотельный накопитель GoodRAM IRDM PRO GEN 5, который поддерживает интерфейс PCIe 5.0 и оснащён инновационной системой охлаждения. SSD рассчитан на профессиональных пользователей и геймеров, требующих высокой производительности и стабильности при выполнении ресурсоемких задач.
IRDM PRO GEN 5 обеспечивает скорость чтения до 12 000 МБ/с, что значительно ускоряет загрузку игр, обработку видео высокой чёткости и работу с большими базами данных. Устройство оснащено технологией охлаждения Graphreeze с использованием графеновой пластины вместо традиционного алюминиевого радиатора, что позволяет рассеивать тепло в 20 раз эффективнее.
Контроллер Phison E26 с буфером DRAM обеспечивает надежность и поддержку коррекции ошибок ECC. Уровень TBW (Total Bytes Written) достигает 3000 ТБ, что подчеркивает долговечность накопителя. GoodRAM IRDM PRO GEN 5 выпускается с объемом 1 ТБ, 2 ТБ и 4 ТБ и сопровождается пятилетней гарантией.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Samsung Galaxy Flip6: подарок поколений или чем интересен смартфон-раскладушка в 2024 году?
Samsung Galaxy Flip – не совсем имиджевая история. Компактный в сложенном виде и практический классический в разложенном – он кажется полноценной альтернативой современным мобильным аппаратам. Разберемся так ли это
Samsung Galaxy Flip6: подарок поколений или чем интересен смартфон-раскладушка в 2024 году?
Обзор мышки Logitech M196: немного и надолго
Магнитная настольная лампа Baseus: притяжение света
Обзор Ugreen CM681: хаб 13-in-1 для всего на свете
Обзор Ugreen X559: GaN зарядка мощностью 65 Вт
Топ смартфонов с беспроводной зарядкой
Обзор Bluetooth-наушников Ugreen Choice H6 Pro: удивительные
Обзор павер банка Baseus на 20 000 мАч с мощностью 22 Вт
Обзор наушников Sony WF-1000XM5: скромнее, лучше?
Обзор бизнес-ноутбука ASUS ExpertBook B9 B9403CV: левитация
Видеонаблюдение от Ajax: обзор IP-камер DomeCam Mini, TurretCam, BulletCam и видеорегистратора NVR
Обзор монитора Acer Nitro XF240Y S3: лучшее за меньшее
Обзор микрофонов Logitech G: модели Yeti Orb и Yeti GX
Goodram выпустила SSD-накопитель IRDM PRO GEN 5 с графеновым радиаторомGoodram SSD накопитель
Польская компания Wilk Elektronik анонсировала твердотельный накопитель GoodRAM IRDM PRO GEN 5, который поддерживает интерфейс PCIe 5.0 и оснащён инновационной системой охлаждения
TSMC прекратила поставки современных чипов в Китайбизнес процессор
Компания TSMC, крупнейший контрактный производитель полупроводников, объявила, что с 11 ноября прекратит поставки китайским компаниям чипов, изготовленных по техпроцессам 7 нм и более передовым