Goodram випустила SSD-накопичувач IRDM PRO GEN 5 із графеновим радіатором

Польська компанія Wilk Elektronik анонсувала твердотільний накопичувач GoodRAM IRDM PRO GEN 5, який підтримує інтерфейс PCIe 5.0 та оснащений інноваційною системою охолодження. SSD розрахований на професійних користувачів та геймерів, що вимагають високої продуктивності та стабільності при виконанні ресурсомістких завдань.

IRDM PRO GEN 5 забезпечує швидкість читання до 12 000 МБ/с, що значно прискорює завантаження ігор, обробку відео високої чіткості та роботу з великими базами даних. Пристрій оснащений технологією охолодження Graphreeze з використанням графенової пластини замість традиційного алюмінієвого радіатора, що дозволяє розсіювати тепло в 20 разів ефективніше.

Контролер Phison E26 з буфером DRAM забезпечує надійність та підтримку корекції помилок ECC. Рівень TBW (Total Bytes Written) досягає 3000 ТБ, що наголошує на довговічності накопичувача. GoodRAM IRDM PRO GEN 5 випускається з об’ємом 1 ТБ, 2 ТБ та 4 ТБ та супроводжується п’ятирічною гарантією.