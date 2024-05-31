Gmail для Android получил функцию быстрого ответа не открывая приложение

Google представила новую функцию быстрого ответа в приложении электронной почты Gmail для Android.

Функция «Быстрый ответ» добавляет текстовое поле непосредственно внизу каждого электронного письма, что позволяет пользователям быстро отправлять короткие ответы без перехода к полноэкранному интерфейсу создания сообщения.

Также можно прикреплять файлы, редактировать список получателей и использовать эмодзи непосредственно в этом текстовом поле.

Google начала тестировать эту функцию с избранными пользователями еще в ноябре прошлого года, а теперь она стала доступной для всех, обновив версию приложения для ОС Android.

Google также может добавить внедрить «Gemini» в программе Gmail для Android.