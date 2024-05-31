Gmail для Android отримав функцію швидкої відповіді не відкриваючи програму31.05.24
Google представила нову функцію швидкої відповіді у програмі електронної пошти Gmail для Android.
Функція “Швидка відповідь” додає текстове поле безпосередньо внизу кожного листа, що дозволяє користувачам швидко надсилати короткі відповіді без переходу до повноекранного інтерфейсу створення повідомлення.
Також можна прикріплювати файли, редагувати список одержувачів та використовувати емодзі безпосередньо у цьому текстовому полі.
Google почала тестувати цю функцію з вибраними користувачами ще в листопаді минулого року, а тепер вона стала доступною для всіх, оновивши версію програми для Android.
Google також може додати впровадити “Gemini” у програмі Gmail для Android.
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Gmail для Android отримав функцію швидкої відповіді не відкриваючи програмуАндроід оновлення смартфон
У швидкій відповіді Gmail також можна прикріплювати файли, редагувати список одержувачів та використовувати емодзі безпосередньо у цьому текстовому полі.
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