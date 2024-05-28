Gmail будет автоматически помечать не приоритетные эмейлы

Google добавит еще одну автоматизированную папку для сортировки электронных писем. Папка «Обновления» в Gmail для Android и iOS призвана помочь пользователям сосредоточиться на самых важных письмах. Это нововведение улучшает автоматическую сортировку входящих сообщений.

Папка «Обновления» теперь будет перемещать письма с низким приоритетом, такие как автоматические подтверждения или квитанции, из основного инбокса

Пользователи могут отключить эту функцию в настройках Gmail, если предпочитают старый способ управления электронной почтой.

Преимущества новой функции:

Повышение продуктивности : Улучшенная сортировка помогает быстрее находить важные письма, уменьшая отвлечение от менее значимых.

: Улучшенная сортировка помогает быстрее находить важные письма, уменьшая отвлечение от менее значимых. Эффективное управление почтой: Автоматическое перемещение писем с низким приоритетом помогает поддерживать порядок в основном инбоксе.

Как включить или отключить функцию:

Открыть Gmail на устройстве Android или iOS. Перейти в настройки: Нажмите на значок меню (три горизонтальные линии) в левом верхнем углу, затем прокрутите вниз и выберите «Настройки». Выбрать аккаунт: Выберите аккаунт, для которого хотите настроить папку «Обновления». Настроить папку «Обновления»: Найдите и включите или отключите функцию «Показывать обновления отдельно».

Обновленная папка «Обновления» в Gmail делает управление электронной почтой более эффективным, позволяя пользователям сосредоточиться на важных сообщениях. Возможность настраивать эту функцию под свои нужды добавляет удобства в использовании Gmail.