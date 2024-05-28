Gmail зможе автоматично сортувати не пріоритетні емейли28.05.24
Google додасть ще одну автоматизовану папку для сортування електронних листів. Папка “Оновлення” в Gmail для Android та iOS покликана допомогти користувачам зосередитися на найважливіших листах. Це нововведення покращує автоматичне сортування вхідних повідомлень.
Папка “Оновлення” тепер переміщатиме листи з низьким пріоритетом, такі як автоматичні підтвердження або квитанції, з основного інбоксу
Користувачі можуть вимкнути цю функцію в налаштуваннях Gmail, якщо віддають перевагу старому способу керування електронною поштою.
Переваги нової функції:
- Підвищення продуктивності: Покращене сортування допомагає швидше знаходити важливі листи, зменшуючи відволікання від менш значущих.
- Ефективне керування поштою: Автоматичне переміщення листів з низьким пріоритетом допомагає підтримувати порядок в основному інбоксі.
Як увімкнути або вимкнути функцію:
- Відкрити Gmail на Android або iOS.
- Перейти в налаштування: Натисніть на значок меню (три горизонтальні лінії) у лівому верхньому куті, потім прокрутіть вниз і виберіть “Установки”.
- Вибрати обліковий запис: Виберіть обліковий запис, для якого хочете налаштувати папку “Оновлення”.
- Налаштувати папку “Оновлення”: Знайдіть та увімкніть або вимкніть функцію “Показувати оновлення окремо”.
Оновлена папка “Оновлення” в Gmail робить керування електронною поштою ефективнішим, дозволяючи користувачам зосередитися на важливих повідомленнях. Можливість налаштовувати цю функцію під свої потреби додає зручності використання Gmail.
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Gmail зможе автоматично сортувати не пріоритетні емейлиGoogle оновлення пошта
Папка “Оновлення” в Gmail переміщатиме листи з низьким пріоритетом, такі як автоматичні підтвердження або квитанції, з основного ібоксу
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