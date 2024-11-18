Gigabyte выпустила видеокарту AMD Radeon PRO W7800 AI TOP с 48 ГБ памяти GDDR618.11.24
Компания Gigabyte анонсировала профессиональную видеокарту Radeon PRO W7800 AI TOP, оборудованную 48 гигабайтами памяти GDDR6. Оригинальная Radeon Pro W7800 вышла весной 2023-го и оснащалась 32-гигабайтным видеобуфером. Gigabyte представила видеокарту Radeon PRO W7800 AI TOP с 48 гигабайтами GDDR6.
Большую часть характеристик обновлённая Radeon Pro W7800 унаследовала от оригинальной модели. В её арсенале есть 70 блоков Compute Units (CU), что соответствует 4480 потоковым процессорам, но шина памяти теперь 384-битная вместо 256-разрядной. Это позволило оснастить новинку 48 гигабайтами GDDR6 с поддержкой ECC и пропускной способностью 864 Гбайт/с против 576 Гбайт/с у 32-гигабайтной предшественницы.
Для новинки заявлена вычислительная мощность 45,2 Тфлопс в операциях FP32 и энергопотребление до 281 Вт (на 21 Вт больше, чем у 32-гигабайтной модели). Дополнительный источник питания подключается через пару 8-контактных разъёмов. За охлаждение видеокарты отвечает двухслотовая «турбина», а для вывода изображения можно воспользоваться тремя DisplayPort 2.1 и одним Mini DisplayPort 2.1.
Относительно цены Gigabyte Radeon PRO W7800 AI TOP 48GB информации пока не поступало. Вероятно, компания AMD объявит её в ходе официальной презентации, которая состоится уже в ближайшее время.
Предзаказ на устройства уже открыт, а старт продаж намечен на 18 ноября. Цена на Red Magic 10 Pro начинается от 5299 юаней (примерно 690 евро), а модель Red Magic 10 Pro+ в специальной версии Golden Saga обойдётся в 9499 юаней (около 1240 евро).
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Gigabyte выпустила видеокарту AMD Radeon PRO W7800 AI TOP с 48 ГБ памяти GDDR6AMD Gigabyte видеокарта
Оригинальная AMD Radeon Pro W7800 вышла весной 2023-го и оснащалась 32-гигабайтным видеобуфером. Gigabyte представила видеокарту Radeon PRO W7800 AI TOP с 48 гигабайтами GDDR6.
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