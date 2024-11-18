Gigabyte випустила відеокарту AMD Radeon PRO W7800 AI TOP із 48 ГБ пам’яті GDDR6

Компанія Gigabyte анонсувала професійну відеокарту Radeon PRO W7800 AI TOP, обладнану 48 гігабайтами пам’яті GDDR6. Оригінальна Radeon Pro W7800 вийшла навесні 2023-го та оснащувалась 32-гігабайтним відеобуфером. Gigabyte представила відеокарту Radeon PRO W7800 AI TOP із 48 гігабайтами GDDR6.

Більшість характеристик оновлена ​​Radeon Pro W7800 успадкувала від оригінальної моделі. У її арсеналі є 70 блоків Compute Units (CU), що відповідає 4480 потоковим процесорам, але шина пам’яті тепер 384-бітна замість 256-розрядної. Це дозволило оснастити новинку 48 гігабайтами GDDR6 з підтримкою ECC та пропускною спроможністю 864 Гбайт/с проти 576 Гбайт/с у 32-гігабайтної попередниці.

Для новинки заявлено обчислювальну потужність 45,2 Тфлопс в операціях FP32 та енергоспоживання до 281 Вт (на 21 Вт більше, ніж у 32-гігабайтної моделі). Додаткове джерело живлення підключається через пару 8-контактних роз’ємів. За охолодження відеокарти відповідає двослотова “турбіна”, а для виведення зображення можна скористатися трьома DisplayPort 2.1 та одним Mini DisplayPort 2.1.

Щодо ціни Gigabyte Radeon PRO W7800 AI TOP 48GB інформації поки що не надходило. Ймовірно, компанія AMD оголосить її під час офіційної презентації, яка відбудеться вже найближчим часом.

Замовлення на пристрої вже відкрито, а старт продажів заплановано на 18 листопада. Ціна на Red Magic 10 Pro починається від 5299 юанів (приблизно 690 євро), а модель Red Magic 10 Pro+ у спеціальній версії Golden Saga коштуватиме 9499 юанів (близько 1240 євро).