Gigabyte на Computex 2025 представила игровые ноутбуки с автономностью 14 часов27.05.25
На выставке Computex 2025 компания Gigabyte представила новые устройства для геймеров — два ноутбука серий A18 и A16 Pro, а также 27-дюймовый монитор с панелью WOLED нового поколения.
Игровые ноутбуки Gigabyte A18 и A16 Pro
Ноутбук Gigabyte A18 получил 18-дюймовый IPS-дисплей с разрешением WUXGA (1920×1200), частотой обновления 165 Гц и яркостью до 300 нит. Устройство можно оснастить процессором Intel Core i7-13620H, видеокартой до NVIDIA GeForce RTX 5070 и до 64 ГБ оперативной памяти.
Модель Gigabyte A16 Pro более компактная — с 16-дюймовым экраном и более высоким разрешением WQXGA (2560×1600), тем же обновлением в 165 Гц и временем отклика 3 мс. В максимальной конфигурации здесь доступен процессор Intel Core 7 240H, до 32 ГБ ОЗУ, SSD до 4 ТБ и графика вплоть до RTX 5080.
Обе модели оснащены системой охлаждения Windforce Infinity EX с заявленным TDP до 270 Вт и при этом, по данным производителя, могут проработать до 14 часов на одном заряде — что является редкостью для геймерских ноутбуков.
Монитор Gigabyte MO27Q28G с панелью Meta 3.0 WOLED
Gigabyte также продемонстрировала монитор MO27Q28G с 27-дюймовой WOLED-матрицей нового поколения от LG — Meta 3.0. Экран имеет разрешение 2560×1440 (QHD), частоту обновления 280 Гц и отклик 1 мс. Он охватывает 99% цветового пространства DCI-P3, покрыт матовым слоем и поддерживает технологии синхронизации изображения AMD FreeSync и NVIDIA G-Sync.
Дополнительно монитор получил сертификацию VESA DisplayHDR True Black 500, встроенный KVM-переключатель для управления двумя устройствами, а также новое игровое меню Tactical Switch 2.0 — для быстрого доступа к настройкам во время игры.
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Gigabyte на Computex 2025 представила игровые ноутбуки с автономностью 14 часов Computex Gigabyte
На выставке Computex 2025 компания Gigabyte представила новые устройства для геймеров — два ноутбука серий A18 и A16 Pro, а также 27-дюймовый монитор с панелью WOLED нового поколения.
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