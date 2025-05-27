Gigabyte на Computex 2025 представила ігрові ноутбуки з автономністю 14 годин

На виставці Computex 2025 компанія Gigabyte представила нові пристрої для геймерів – два ноутбуки серій A18 та A16 Pro, а також 27-дюймовий монітор з панеллю WOLED нового покоління.

Ігрові ноутбуки Gigabyte A18 та A16 Pro

Ноутбук Gigabyte A18 отримав 18-дюймовий IPS-дисплей з роздільною здатністю WUXGA (1920×1200), частотою оновлення 165 Гц і яскравістю до 300 нит. Пристрій можна оснастити процесором Intel Core i7-13620H, відеокартою NVIDIA GeForce RTX 5070 і до 64 ГБ оперативної пам’яті.

Модель Gigabyte A16 Pro компактніша — з 16-дюймовим екраном і вищою роздільною здатністю WQXGA (2560×1600), тим же оновленням в 165 Гц і часом відгуку 3 мс. У максимальній конфігурації доступний процесор Intel Core 7 240H, до 32 ГБ ОЗУ, SSD до 4 ТБ і графіка аж до RTX 5080.

Обидві моделі оснащені системою охолодження Windforce Infinity EX із заявленим TDP до 270 Вт і при цьому, за даними виробника, можуть пропрацювати до 14 годин на одному заряді, що є рідкістю для геймерських ноутбуків.

Монітор Gigabyte MO27Q28G з панеллю Meta 3.0 WOLED

Gigabyte також продемонструвала монітор MO27Q28G з 27-дюймовою WOLED-матрицею нового покоління від LG – Meta 3.0. Екран має роздільну здатність 2560×1440 (QHD), частоту оновлення 280 Гц та відгук 1 мс. Він охоплює 99% колірного простору DCI-P3, покритий матовим шаром та підтримує технології синхронізації зображення AMD FreeSync та NVIDIA G-Sync.

Додатково монітор отримав сертифікацію VESA DisplayHDR True Black 500, вбудований перемикач KVM для управління двома пристроями, а також нове ігрове меню Tactical Switch 2.0 — для швидкого доступу до налаштувань під час гри.