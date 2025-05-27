Gigabyte на Computex 2025 представила ігрові ноутбуки з автономністю 14 годин27.05.25
На виставці Computex 2025 компанія Gigabyte представила нові пристрої для геймерів – два ноутбуки серій A18 та A16 Pro, а також 27-дюймовий монітор з панеллю WOLED нового покоління.
Ігрові ноутбуки Gigabyte A18 та A16 Pro
Ноутбук Gigabyte A18 отримав 18-дюймовий IPS-дисплей з роздільною здатністю WUXGA (1920×1200), частотою оновлення 165 Гц і яскравістю до 300 нит. Пристрій можна оснастити процесором Intel Core i7-13620H, відеокартою NVIDIA GeForce RTX 5070 і до 64 ГБ оперативної пам’яті.
Модель Gigabyte A16 Pro компактніша — з 16-дюймовим екраном і вищою роздільною здатністю WQXGA (2560×1600), тим же оновленням в 165 Гц і часом відгуку 3 мс. У максимальній конфігурації доступний процесор Intel Core 7 240H, до 32 ГБ ОЗУ, SSD до 4 ТБ і графіка аж до RTX 5080.
Обидві моделі оснащені системою охолодження Windforce Infinity EX із заявленим TDP до 270 Вт і при цьому, за даними виробника, можуть пропрацювати до 14 годин на одному заряді, що є рідкістю для геймерських ноутбуків.
Монітор Gigabyte MO27Q28G з панеллю Meta 3.0 WOLED
Gigabyte також продемонструвала монітор MO27Q28G з 27-дюймовою WOLED-матрицею нового покоління від LG – Meta 3.0. Екран має роздільну здатність 2560×1440 (QHD), частоту оновлення 280 Гц та відгук 1 мс. Він охоплює 99% колірного простору DCI-P3, покритий матовим шаром та підтримує технології синхронізації зображення AMD FreeSync та NVIDIA G-Sync.
Додатково монітор отримав сертифікацію VESA DisplayHDR True Black 500, вбудований перемикач KVM для управління двома пристроями, а також нове ігрове меню Tactical Switch 2.0 — для швидкого доступу до налаштувань під час гри.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Logitech G522 Lightspeed – навушники для великих звершень
Logitech випустила нові ігрові навушники G522 Lightspeed. Модель отримала повнорозмірний корпус динаміків, знімний мікрофон, підсвічування та деякі інструменти для запису голосу.
Logitech G522 Lightspeed – навушники для великих звершень
Oppo Enco Buds3 Pro – бездротові навушники-довгожителі
Ajax DoorBell: дійсно розумний та захищений відеодзвінок
Samsung Galaxy A36 та Galaxy A56 – доступні флагманські технології
Огляд килимка з бездротовою зарядкою Logitech G Powerplay 2
Огляд мікрофона Ugreen CM769: студійний звук недорого
Огляд ноутбука Acer Predator Helios Neo 16: золота середина
Oppo Reno13 Pro: є за що хвалити
Огляд клавіатури Logitech G PRO X TKL RAPID: тонкі налаштування
Огляд смартфона Poco X7 Pro: потенціал
Огляд мишки Ugreen M751: офісна класика
Представлені смартфони Samsung Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra. Живі фото та враження
Огляд бездротових навушників Ugreen HiTune S5: чіпкі
Огляд смартфона Oppo A40m (CPH2669): початок
Gigabyte на Computex 2025 представила ігрові ноутбуки з автономністю 14 годин Computex Gigabyte
На виставці Computex 2025 компанія Gigabyte представила нові пристрої для геймерів – два ноутбуки серій A18 та A16 Pro, а також 27-дюймовий монітор з панеллю WOLED нового покоління.
Браузер Chrome сам мінятиме ненадійні паролі Chrome Google
Google анонсувала оновлення вбудованого менеджера паролів у Chrome – браузер отримає можливість автоматично змінювати слабкі або скомпрометовані паролі
Браузер Chrome сам мінятиме ненадійні паролі
Acer на Computex 2025: планшети, роутери та модеми
Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 підтримує 5G, Wi-Fi 7 та Bluetooth 6
Відеокарти Acer на базі AMD та Intel на Computex 2025
Marshall почне випускати саундбари для телевізорів
Проєкт котеджів
Google Wear OS 6 представлена: новий дизайн та вище автономність
Seasonic Prime PX-3200 блок живлення з шістьма роз’ємами 12V-2×6
Google AI Ultra – ультра-підписка на ШІ за $250 на місяць з 30 ТБ сховища та YouTube Premium
Xiaomi випустила свій ARM-чіп – Xring O1. Його вже встановили у смартфон та планшет компанії
Fiat TRIS – триколісна вантажівка в електричному форматі
Лідари автомобілів випалюють матриці камер смартфонів