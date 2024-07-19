Генераторы и аккумуляторы большой емкости вновь не будут облагаться пошлинами и НДС19.07.24
Украинские народные депутаты наконец поддержали поправки в законодательство, освобождающие от уплаты таможенной пошлины и НДС большой перечень энергооборудования при его ввозе в Украину. Речь идет о следующем оборудовании для улучшения ситуации в энергетике: электрогенераторное оборудование, оборудование для ветро- и солнечной генерации, а также аккумуляторы (кроме аккумуляторов малой мощности).
Также Верховная Рада Украины согласовала отмену пошлины и НДС для импортного оборудования, которое пригодится защитникам Украины от российских оккупантов. К такому оборудованию относятся: оборудование для противоминной деятельности и оборудование для изготовления средств противодействия техническим разведкам.
Эти налоговые льготы содержатся в законопроектах №11258 и №11259, которые поддержали 305 и 313 народных депутатов, соответственно. Новые льготы 2024 года на генераторы и аккумуляторы большой емкости будут действовать до окончания военного положения или до 1 января 2026 года.
В 2022 году Украина уже вводила налоговые льготы для восстановления энергетики. С 9 ноября 2022 года Кабинет Министров освободил от налогов импорт генераторов, трансформаторов и аккумуляторов. Это позволило импортировать десятки тысяч генераторов, сумма предоставленной льготы достигла сотен миллионов гривен. Предоставленные льготы были краткосрочными и закончились весной 2023 года.
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