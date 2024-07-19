Генератори та акумулятори великої ємності знову звільнили від мита та ПДВ19.07.24
Українські народні депутати нарешті підтримали поправки до законодавства, що звільняють від сплати мита та ПДВ великий перелік енергообладнання під час його ввезення в Україну. Йдеться про наступне обладнання для покращення ситуації в енергетиці: електрогенераторне обладнання, обладнання для вітро- та сонячної генерації, а також акумулятори (крім акумуляторів малої потужності).
Також Верховна Рада України погодила скасування мита та ПДВ для імпортного обладнання, яке стане у нагоді захисникам України від російських окупантів. До такого обладнання належать: обладнання для протимінної діяльності та обладнання для виготовлення засобів протидії технічним розвідкам.
Ці податкові пільги містяться у законопроектах №11258 та №11259, які підтримали 305 та 313 народних депутатів відповідно. Нові пільги 2024 року на генератори та акумулятори великої ємності діятимуть до закінчення військового стану або до 1 січня 2026 року.
2022 року Україна вже запроваджувала податкові пільги для відновлення енергетики. З 9 листопада 2022 року Кабінет Міністрів звільнив від податків імпорт генераторів, трансформаторів та акумуляторів. Це дозволило імпортувати десятки тисяч генераторів, сума наданої пільги сягнула сотень мільйонів гривень. Надані пільги були короткостроковими та закінчилися навесні 2023 року.
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