Garmin представила систему контроля слепых зон для грузовиков  

Garmin представила систему контроля слепых зон для грузовиков09.01.26
Компания Garmin анонсировала систему камер DualView, предназначенную для грузовых автомобилей и оснащенную функцией контроля слепых зон. Новинка ориентирована на профессиональных водителей и рассчитана на повышение безопасности при движении и выполнении манёвров.
Комплект Garmin DualView включает в себя две боковые камеры, которые в реальном времени передают изображение по обеим сторонам транспортного средства и отслеживают зоны с ограниченной видимостью. Камеры автоматически фиксируют потенциально опасные ситуации и ведут видеозапись в формате 1080p HD.
В состав системы входят также передающий модуль и элементы для монтажа. Устройства имеют степень защиты IPX7, что позволяет использовать их в дождливую погоду, при прямом солнечном свете и во время мойки автомобиля под давлением. Начало продаж dēzl DualView запланировано на 8 января 2026 года, рекомендованная стоимость составляет 999,99 доллара.
Как работает контроль слепых зон Garmin
Изображение из камер выводится на экран в кабине водителя. Для этого может использоваться подключённый планшет, двигатель Garmin dēzl OTR для грузовиков или совместимый навигационный прибор для автодомов. При появлении второго транспортного средства в слепой зоне или при попытке перестроения система подает визуальные предупреждения. Видеозаписи зафиксированных инцидентов автоматически сохраняются на карте памяти microSD.
В Garmin отмечают, что система dēzl DualView разрабатывалась с учетом реальных условий эксплуатации грузового транспорта на дальних маршрутах. По словам вице-президента компании по продажам и маркетингу Сьюзан Лайман, такое решение призвано повысить уверенность водителей за рулем, а сохранные видеоматериалы могут быть использованы в качестве дополнительного аргумента при разборе спорных дорожных ситуаций.
