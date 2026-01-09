Garmin представила систему контролю сліпих зон для вантажівок  

Garmin представила систему контролю сліпих зон для вантажівок09.01.26
Компанія Garmin анонсувала систему камер DualView, призначену для вантажних автомобілів та оснащену функцією контролю сліпих зон. Новинка орієнтована на професійних водіїв та розрахована на підвищення безпеки під час руху та виконання маневрів.
Комплект Garmin DualView включає дві бічні камери, які в реальному часі передають зображення по обидва боки транспортного засобу і відстежують зони з обмеженою видимістю. Камери автоматично фіксують потенційно небезпечні ситуації та ведуть відеозапис у форматі 1080p HD.
До складу системи входять також передавальний модуль та елементи для монтажу. Пристрої мають ступінь захисту IPX7, що дозволяє використовувати їх у дощову погоду, при прямому сонячному світлі та під час миття автомобіля під тиском. Початок продажу dēzl DualView запланований на 8 січня 2026 року, рекомендована вартість складає 999,99 долара.
Як працює контроль сліпих зон Garmin
Зображення із камер виводиться на екран у кабіні водія. Для цього можна використовувати підключений планшет, двигун Garmin dēzl OTR для вантажівок або сумісний навігаційний прилад для автобудинків. При появі другого транспортного засобу в сліпій зоні або спробі перебудови система подає візуальні попередження. Відеозаписи зафіксованих інцидентів автоматично зберігаються на картці microSD.
У Garmin зазначають, що система dēzl DualView розроблялася з урахуванням реальних умов експлуатації вантажного транспорту на далеких маршрутах. За словами віце-президента компанії з продажу та маркетингу Сьюзан Лайман, таке рішення покликане підвищити впевненість водіїв за кермом, а збережені відеоматеріали можуть бути використані як додатковий аргумент при розборі спірних дорожніх ситуацій.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд смартфона Oppo A6 Pro: амбітний
Новий смартфон Oppo A6 Pro – середнячок з функціональністю смартфонів преміум-класу. Виробник наділив його кількома характеристиками, властивими більш дорожчим телефонам. Але не обійшлось і без компромісів. Як саме збалансований Oppo A6 Pro – розповімо в огляді.
Топ новин 2025 року сайту hi-tech.ua
Традиційно щороку наша редакція підбиває підсумки. Найкращі пристрої за версією редакції ми показали нещодавно. Тепер настав час розповісти про топу новин сайту hi-tech.ua у 2025 році.
Топ новин 2025 року сайту hi-tech.ua
Вибір редакції 2025. Найкращі пристрої року за версією hi-tech.ua
Ігрове кермо Logitech G29: спорткар на столі
Кращі Bluetooth колонки. Добірка моделей у різних цінових сегментах
Кращі OLED монітори в діагоналях 27-49 дюймів
Чорна п’ятниця – як купляти та економити
Не помились! Який смарт-телевізор купити цього року
Огляд Bluetooth навушників OPPO Enco X3s: цупкі
Замість iPhone и Samsung. Флагмани Vivo, OnePlus, Oppo 2025 року
Топ ігрових клавіатур – рейтинг флагманів механічного геймінгу
Краще iPhone 17? Порівняння 5 Android-смартфонів цього року
Альтернатива Apple Watch — огляд 5 смарт-годинників
Кращі середні смартфони – цікаві рейтинги
Garmin представила систему контролю сліпих зон для вантажівок Garmin автомобіль
Garmin анонсувала систему камер dēzl DualView, призначену для вантажних автомобілів та оснащену функцією контролю сліпих зон.
Baseus Spacemate RD1 Pro – універсальна док-станція “15 в 1” з підтримкою бездротової зарядки Qi 2 бездротова зарядка
Baseus Spacemate RD1 Pro отримала розширений набір інтерфейсів, розрахований на підключення периферії та зовнішніх дисплеїв
Garmin представила систему контролю сліпих зон для вантажівок
Baseus Spacemate RD1 Pro – універсальна док-станція “15 в 1” з підтримкою бездротової зарядки Qi 2
LG представила ультратонкий OLED evo W6 на CES 2026
Samsung OLED S95H – 48” ігровий монітор з екраном 165 Гц і найяскравішим підсвічуванням
Оповіщення про повістку приходитиме в Дія
Intel втрачає позиції у Steam. AMD вже в 45% ПК
Купити смартфони Poco M8 та Poco M8 Pro вже можна на AliExpress
MSI GeForce RTX 5090 32G Lightning Z – найпотужніша відеокарта серії
Продажі електрокарів падають – у США до 30%
GTA VI точно вийде в 2026 році і коштуватиме менше ніж $100
Fender Mix – перші бездротові навушники легендарного бренду