Garmin представила систему контролю сліпих зон для вантажівок

Компанія Garmin анонсувала систему камер DualView, призначену для вантажних автомобілів та оснащену функцією контролю сліпих зон. Новинка орієнтована на професійних водіїв та розрахована на підвищення безпеки під час руху та виконання маневрів.

Комплект Garmin DualView включає дві бічні камери, які в реальному часі передають зображення по обидва боки транспортного засобу і відстежують зони з обмеженою видимістю. Камери автоматично фіксують потенційно небезпечні ситуації та ведуть відеозапис у форматі 1080p HD.

До складу системи входять також передавальний модуль та елементи для монтажу. Пристрої мають ступінь захисту IPX7, що дозволяє використовувати їх у дощову погоду, при прямому сонячному світлі та під час миття автомобіля під тиском. Початок продажу dēzl DualView запланований на 8 січня 2026 року, рекомендована вартість складає 999,99 долара.

Як працює контроль сліпих зон Garmin

Зображення із камер виводиться на екран у кабіні водія. Для цього можна використовувати підключений планшет, двигун Garmin dēzl OTR для вантажівок або сумісний навігаційний прилад для автобудинків. При появі другого транспортного засобу в сліпій зоні або спробі перебудови система подає візуальні попередження. Відеозаписи зафіксованих інцидентів автоматично зберігаються на картці microSD.

У Garmin зазначають, що система dēzl DualView розроблялася з урахуванням реальних умов експлуатації вантажного транспорту на далеких маршрутах. За словами віце-президента компанії з продажу та маркетингу Сьюзан Лайман, таке рішення покликане підвищити впевненість водіїв за кермом, а збережені відеоматеріали можуть бути використані як додатковий аргумент при розборі спірних дорожніх ситуацій.