Garmin inReach Messenger Plus — автономный спутник связи поддерживает графические и голосовые сообщения24.09.24
Компания Garmin представила inReach Messenger Plus, первый спутниковый коммуникатор в серии inReach, который поддерживает отправку не только текстовых, но и фото- и голосовых сообщений без необходимости использования сотовой сети. Это значительное обновление по сравнению с предыдущими моделями, такими как Mini 2.
Garmin inReach Messenger Plus позволяет отправлять текстовые сообщения, обновления местоположения и включает функцию SOS для экстренных ситуаций. Одной из ключевых особенностей устройства является водонепроницаемость по стандарту IPX7, что делает его подходящим для использования в суровых погодных условиях. Автономность устройства составляет до 600 часов при отправке обновлений местоположения каждые 10 минут.
Чтобы воспользоваться функциями отправки фото- и голосовых сообщений, необходимо подключить устройство к смартфону через приложение Garmin. Это позволяет передавать сообщения в координационный центр Garmin Response.
Стоимость inReach Messenger Plus составляет 499,99 долларов США, а подписка на спутниковые услуги начинается от 14,99 долларов в месяц. По сравнению с предшественником, Mini 2, стоимость которого на Amazon составляет около 359,79 долларов, Messenger Plus предлагает более расширенные возможности.
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Garmin inReach Messenger Plus — автономный спутник связи поддерживает графические и голосовые сообщенияGarmin GPS
Garmin inReach Messenger Plus позволяет отправлять текстовые сообщения, обновления местоположения и включает функцию SOS для экстренных ситуаций.
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