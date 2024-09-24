Garmin inReach Messenger Plus – автономний супутник зв’язку підтримує графічні та голосові повідомлення24.09.24
Компанія Garmin представила inReach Messenger Plus, перший супутниковий комунікатор у серії inReach, який підтримує відправку не лише текстових, а й фото- та голосових повідомлень без необхідності використання мережі. Це значне оновлення, порівняно з попередніми моделями, такими як Mini 2.
Garmin inReach Messenger Plus дозволяє надсилати текстові повідомлення, оновлення розташування та включає функцію SOS для екстрених ситуацій. Однією з ключових особливостей пристрою є водонепроникність за стандартом IPX7, що робить його придатним для використання у суворих погодних умовах. Автономність пристрою становить до 600 годин при відправленні оновлень розташування кожні 10 хвилин.
Щоб скористатися функціями надсилання фото- та голосових повідомлень, необхідно підключити пристрій до смартфону через програму Garmin. Це дозволяє передавати повідомлення до координаційного центру Garmin Response.
Вартість inReach Messenger Plus складає 499,99 доларів США, а передплата супутникових послуг починається від 14,99 доларів на місяць. Порівняно з попередником, Mini 2, вартість якого на Amazon складає близько 359,79 доларів, Messenger Plus пропонує більш розширені можливості.
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